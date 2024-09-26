Benzine yine zam! 26 Eylül 2024 akaryakıt fiyatları güncellendi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Güncel fiyatlar, araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Peki, bugünkü akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte 26 Eylül 2024 tarihli akaryakıt fiyatları! Benzin fiyatlarına zam geldi!

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Benzine yine zam! 26 Eylül 2024 akaryakıt fiyatları güncellendi
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Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Salı gününden itibaren geçerli olan zamla benzin fiyatları arttı.

Araç sahipleri yola çıkmadan önce güncel fiyatları kontrol ediyor ve benzin ile motorine ne kadar ödeyeceklerini öğrenmek istiyorlar.

Geçen hafta petrol fiyatları yüzde 3,2 oranında yükselirken, dolar kuru 34 TL’nin üzerine çıkarak artışını sürdürdü. Bunun sonucunda benzin fiyatlarına zam geldi.

Bugün benzine 1,20 TL zam yapıldı ve bu artış pompaya yansıdı.

26 Eylül 2024 Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 42,47 TL
Motorin: 41,43 TL
LPG: 22,94 TL
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 42,36 TL
Motorin: 41,36 TL
LPG: 22,39 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 42,88 TL
Motorin: 41,89 TL
LPG: 22,94 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 43,34 TL
Motorin: 42,41 TL
LPG: 22,64 TL

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