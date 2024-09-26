Benzine yine zam! 26 Eylül 2024 akaryakıt fiyatları güncellendi

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Salı gününden itibaren geçerli olan zamla benzin fiyatları arttı.

Araç sahipleri yola çıkmadan önce güncel fiyatları kontrol ediyor ve benzin ile motorine ne kadar ödeyeceklerini öğrenmek istiyorlar.

Geçen hafta petrol fiyatları yüzde 3,2 oranında yükselirken, dolar kuru 34 TL’nin üzerine çıkarak artışını sürdürdü. Bunun sonucunda benzin fiyatlarına zam geldi.

Bugün benzine 1,20 TL zam yapıldı ve bu artış pompaya yansıdı.

26 Eylül 2024 Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 42,47 TL

Motorin: 41,43 TL

LPG: 22,94 TL

İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 42,36 TL

Motorin: 41,36 TL

LPG: 22,39 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 42,88 TL

Motorin: 41,89 TL

LPG: 22,94 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 43,34 TL

Motorin: 42,41 TL

LPG: 22,64 TL