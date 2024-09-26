Emekli olduktan sonra çalışanlar dikkat: Bu haber sizi ilgilendiriyor

Binlerce vatandaş emekli olduktan sonra enflasyon altında ezilen emekli maaşları ile geçinemiyor. Hal böyle olunca hem emekli olup hem de çalışmak zorunda kalıyorlar. Emekli maaşlarına da ek zam yapılmayınca emekli kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Çalışan emekliler için ekonomi yönetimi hamle hazırlığında... Orta Vadeli Program'a göre çalışan emekliler için yeni düzenlemelerin adımları atılacak.

EMEKLİYE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KESİNTİSİ

Sosyal güvenlik sisteminde dengenin korunması için çalışan emekliler radara takıldı. Çalışanlardan yüzde 12,5 genel sağlık sigortası primi kesintisi yapılıyor. Bu kesintinin yüzde 7,5'ini işveren yüzde 5'lik kısmı da çalışan payı oluyor. Ancak emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerde ise genel sağlık sigortası (GSS) primi ödenmiyor. Sadece sosyal güvenlik destek primi kesiliyor.

Gündeme gelen iddiaya göre; Yeni yapılacak düzenleme ile emekli olup emekli maaşı aldığı halde çalışmaya devam eden vatandaşlardan genel sağlık sigortası primi alınması planlanıyor. Primin emekli maaşından mı yoksa çalıştığı maaşından mı kesileceği netlik kazanmadı.