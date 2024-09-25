Adana Demirspor’da Volkan Demirel dönemi mi başlıyor?

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Volkan Demirel ile prensipte anlaşmaya vardı. Demirel, kulübün nihai kararını bekliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Adana Demirspor’da Volkan Demirel dönemi mi başlıyor?
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Sezonun ilk 6 maçında yalnızca 1 puan toplayarak ligin son sırasına demir atan Adana Demirspor, mevcut teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdı ve yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

Bu süreçte Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştiren mavi-lacivertli ekip, büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Volkan Demirel, yaptığı açıklamada, “Adana Demirspor ile görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

Son detayların netleşmesiyle Demirel'in görevi devralması bekleniyor.

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