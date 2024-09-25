Fenerbahçe'den flaş karar! A Milli Takım'a oyuncu göndermeme kararı alındı

Galatasaray ile Panathinaikos basketbol takımlarının karşı karşıya geldiği dostluk maçında gündeme bomba gibi düşen bir olay yaşandı.

Panathinaikos'un başantrenörü olan ve aynı zamanda A Milli Basketbol Takımı'nı da çalıştıran Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından Galatasaray taraftarlarını selamladı. Tecrübeli başantrenör, bu sırada taraftarlara "3-1" işareti yaparak geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Fenerbahçe derbisine göndermede bulundu.

Konuyla ilgili Ergin Ataman'dan bugün önemli bir açıklama geldi. "Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olamamıştır." diyen Ergin Ataman, Fenerbahçe camiasından özür dilediğini belirtti.

FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA! A MİLLİ TAKIM'A OYUNCU GÖNDERİLMEYECEK

Konuyla ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de bugün sert bir açıklama geldi. Ergin Ataman'ın özrünün yok sayıldığı belirtilen açıklamada, Ataman'ın görevde olduğu süre boyunca A Milli Takım'a sporcu göndermeme kararı alındığı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur.

Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları “Milli Takım Başantrenörlüğü” saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır.

Milli Takım hepimizin takımıdır. Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır.

Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır.

Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs;

‘saygınlık, tarafsızlık gibi’ olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz."