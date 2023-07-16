Küresel ısınma yüzünden okyanuslar yeşilleniyor!

Uydular, Dünya'nın tüm kara parçalarının toplamından daha büyük bir alan olan Dünya okyanuslarının %56'sında kademeli ve ince renk farklılıkları kaydetti.

Renk değişiminin en fazla yaşandığı okyanus bölgeleri tropik bölgelere yakın olanlardır. Buralarda denizlerin giderek daha yeşil hale gelmesi, ekosistemin de değişmekte olduğunu göstermektedir. Okyanusun rengi, dünya denizlerinin yüzey sularındaki canlı organizmaların büyümesini yansıtır.

OKYANUSLARDAKİ RENK DEĞİŞİMİ

Değişen okyanus renkleri ve canlı ekosistemleri daha fazla çalışma gerektirse de, araştırmacılar küresel ısınmayı işaret etme konusunda şimdiden eminler. MIT'den çalışmanın yazarlarından Stephanie Dutkiewicz şunları söyledi:

- Yıllardır bana okyanus rengindeki bu değişikliklerin gerçekleşeceğini söyleyen simülasyonlar çalıştırıyorum. Bunun gerçekte olduğunu görmek şaşırtıcı değil ama korkutucu. Ve bu değişiklikler iklimimizdeki insan kaynaklı değişikliklerle tutarlı.

İngiltere'nin Southampton kentindeki Ulusal Oşinografi Merkezi'nden başyazar B. B. Cael de aynı fikirde. Cael şunları söyledi:

- Bu durum, insan faaliyetlerinin Dünya'daki yaşamı büyük bir mekânsal boyutta nasıl etkilediğine dair ek kanıtlar sunmaktadır. Bu, insanların biyosferi etkilemesinin bir başka yoludur.

Okyanusun renklerine yukarıdan baktığımızda, üst sularda ne varsa onu görürüz. Koyu mavi renk az yaşam olduğunu gösterir. Daha yeşil alanlar ise o sularda yaşamın - genellikle fitoplanktonların - bulunduğunun işaretidir. Fitoplanktonlar büyümek için güneş ışığına ihtiyaç duyan yeşil alglerdir. Bu tür algler besin zincirinin en altında yer alır ve krillerden balıklara, deniz kuşlarına ve daha büyük hayvanlara kadar daha büyük yaşam formları için bir temel oluşturur.

Fitoplanktonlar karbondioksitin tutulmasında önemli bir rol oynar. Fitoplanktonlar fotosentez için klorofil kullanır ve bu da yakıt oluştururken atmosferden karbondioksiti emer. Bu nedenle bilim insanları okyanustaki fitoplanktonları takip etmek ve iklim değişikliğinin popülasyonlarını nasıl etkilediğini görmek istiyor. Ne kadar yeşil (fitoplankton) ve mavi (düşük yaşam bölgeleri) olduğunu takip etmek, fitoplankton bolluğunu izlemelerine yardımcı olur.

Ulusal Oşinografi Merkezi'nden ortak yazar Stephanie Henson, yaklaşık on yıl önce yayınladığı bir makalede, iklim değişikliğinin herhangi bir etkisini görmek için sadece klorofilin izlenmesinin en az 30 yıllık bir izleme gerektireceğini söyledi. Klorofildeki doğal değişimler, iklim değişikliğine atfedilenlerin çoğunu maskeleyecektir. Ancak ortak yazar Dutkiewicz 2019'da, diğer okyanus renklerindeki doğal varyasyonun klorofile kıyasla çok daha küçük olduğunu gösteren bir makale yayınladı. Bunun, 20 yıl gibi kısa bir sürede diğer okyanus renklerindeki daha küçük, normal değişimler üzerinde iklimle ilgili değişiklikleri görmelerini sağlayacağını söylediler. Cael şöyle dedi:

- Ben de düşündüm ki, sadece klorofil yerine tüm bu diğer renklerde bir eğilim aramak mantıklı değil mi? Sadece spektrumun parçalarından bir sayı tahmin etmeye çalışmak yerine tüm spektruma bakmaya değer.

Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradyometresi (MODIS) 1999 yılından bu yana dünyamızı izlemektedir. Cihaz, klorofili tahmin edebilen iki renk de dahil olmak üzere yedi görünür dalga boyunda "görebiliyor". Ekip, 2002'den 2022'ye kadar yedi okyanus renginin tamamını analiz etti. Farklı bölgelerdeki doğal, yıllık değişimleri belirlediler ve daha sonra bunları yirmi yıl içindeki ince renk farklılıklarıyla karşılaştırdılar. Bu da yeşile doğru net bir eğilim olduğunu ortaya koydu.

OKYANUSLAR DAHA YEŞİL HALE GELİYOR!

Dutkiewicz'in 2019 çalışmasındaki modelinin yardımıyla ekip, Dünya okyanuslarına iki senaryo altında bakabildi: sera gazı eklenmiş ve eklenmemiş. Sera gazı modelinin, 20 yıl sonra okyanusun renk eğilimlerine ilişkin gerçek dünya analizleriyle neredeyse tam olarak eşleştiğini buldular. Model, dünya yüzeyindeki okyanusların yaklaşık %50'sinde renk değişimi görüleceğini öngörüyordu. Ve çalışma okyanuslarımızın %56'sında bir değişiklik olduğunu ortaya koydu. Cael şöyle dedi:

- Bu da gözlemlediğimiz eğilimlerin Dünya sistemindeki rastgele bir değişim olmadığını göstermektedir. Bu da insan kaynaklı iklim değişikliği ile tutarlıdır.

Okyanuslardaki renk değişimi gerçektir ve muhtemelen iklim değişikliğiyle ilgilidir, ancak bilim insanlarının yapması gereken daha çok araştırma var. Dutkiewicz şöyle dedi:

- Okyanusların rengi değişti ve bunun nasıl olduğunu söyleyemiyoruz. Ancak renkteki değişikliklerin plankton topluluklarındaki değişiklikleri yansıttığını ve bunun da planktonla beslenen her şeyi etkileyeceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda okyanusun ne kadar karbon alacağını da değiştirecektir, çünkü farklı plankton türleri bunu yapmak için farklı yeteneklere sahiptir. Bu yüzden insanların bunu ciddiye almasını umuyoruz. Bu değişikliklerin olacağını öngören sadece modeller değil. Artık bunun gerçekleştiğini görebiliyoruz ve okyanus değişiyor.

Bu yeni yöntemler, bilim insanlarına deniz ekosistemlerinde iklim değişikliği kaynaklı değişiklikleri tespit etmek için daha net ve daha hızlı bir yol sunuyor.

Sonuç olarak, Bilim insanları okyanusların iklim değişikliği nedeniyle daha yeşil hale geldiğini söyledi. Okyanusun uydu görüntülerinin 20 yılı aşkın bir süredir incelenmesi bu keşfe yol açtı.