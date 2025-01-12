Mark Zuckerberg'in casus yazılım uyarısı! ABD ve CIA, WhatsApp mesajlarınızı okuyabilir

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, CIA gibi istihbarat örgütlerinin WhatsApp mesajlarını nasıl okuyabileceğine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Zuckerberg, uçtan uca şifrelemenin güvenliğine rağmen, casus yazılımlar ile telefonlara uzaktan erişimin mümkün olduğu vurgulandı.

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Mark Zuckerberg'in casus yazılım uyarısı! ABD ve CIA, WhatsApp mesajlarınızı okuyabilir
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ABD'de verilerin gizliliği tartışması devam ediyor. Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın bünyesinde bulunduğu META platformunun sahibi Mark Zuckerberg, ABD'nin kişisel mesajları görebildiğini açıkladı.

Zuckerberg, şifrelemenin META'nın bir kullanıcının telefonuna fiziksel erişime karşı koruma sağlamadığını açıkladı. META'nın sahibi, CIA de dahil olmak üzere ABD yetkililerinin WhatsApp mesajlarına erişebildiğini doğruladı.

Zuckerberg, bunun telefona casus yazılımlar yüklenerek mümkün olabildiğini vurguladı. Casus yazılım yüklendikten sonra şifreleme atlanıyor ve kullanıcının bilgisi olmadan telefonlara sınırsız erişim sağlanabiliyor.

Zuckerberg, bu riske karşı Meta'nın, kullanıcıların belirli bir süre sonra mesaj dizilerini otomatik olarak silmelerine olanak tanıyan kaybolan mesajlar gibi özellikler sunduğunu belirtti.

Öte yandan Zuckerberg, koronavirüs salgını döneminde de ABD'nin Facebook'taki paylaşımlara müdahale etmek için kendisine baskı yaptığını ifade etti. Zuckerberg, Biden yönetiminin bu dönemde aşı karşıtlarını sansürlemeye çalıştığını söyledi.

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