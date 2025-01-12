Akaryakıt istasyonunda patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yemen'in Beyda kentinde, akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada en az 15 kişinin öldüğü, 67 kişinin yaralandığı bildirildi. Yapılan açıklamada patlamanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
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Yemen'in orta kesimlerinde yer alan Beyda kentinde bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Yaşanan büyük patlamayla ilgili açıklama yapıldı.
Beyda kentinin ez-Zahir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada, en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 40'ı ağır 67 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
Patlamanın nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Yemen'in güneyindeki Aden kentinde 31 Ağustos 2024'te bir akaryakıt istasyonunda gaz lokomotiflerinden birinin istasyonda yükünü boşaltması sırasında meydana gelen patlamada, 5 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı