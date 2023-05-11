Mavi ekran hatası nedir, nasıl çözülür? Windows’un mavi ekran hatası çözümü...

Bir nedenden dolayı cihazınızın beklenmedik bir şekilde kapatılırsa ya da yeniden başlatılırsa mavi ekran hatası meydana gelebilir. Bu hata aynı zamanda durma hatası olarak da bilinir. Mavi ekran hatası, cihazınızın bir sorunla karşılaştığını ve yeniden başlatılması gerektiğini gösteren bir mesaj içerir.

WINDOWS 7,10 VE 11'DE MAVİ EKRAN HATASI NEDEN OLUR?

Yazılımsal nedenler

Yeni yüklenen programlar Güncellenmemiş eski programlar ve sürücüler Sistem dosyalarındaki bozukluklar Virüsler ve kötü amaçlı yazılımlar BIOS sürümünün uyumsuz olması

Donanımsal nedenler

Bozulmuş donanım birimleri (Ram,HDD vb.) Yetersiz depolama alanı Birbiri ile uyumsuz çalışan donanımlar Anakart üzerindeki donanımların yanlış montajı

FORMAT ATARAK MAVİ EKRAN HATASI DÜZELİR Mİ?

Mavi ekran sorununun sebebinin donanımsal olmadığına emin iseniz format atmak sizin için bir çözüm olabilir. Eğer bilgisayarınızda yeni kurduğunuz bir yazılım eski yazılımlarınız ile çatışmıyor ise format atmaktan başka çare olmayabilir. Bilgisayarınıza format atarken resmi yazılım kullanmanızı öneririz. Windows'un en güncel resmi format dosyalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

WINDOWS 11 X64 FORMAT DOSYALARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

HANGİ DONANIMLAR MAVİ EKRAN HATASINA SEBEP OLUR?

Klavye ve mouse dışında bilgisayarınıza; USB bellek, SD kart, harici disk, ikincil monitör, yazıcı, HDMI kabloları ve akıllı telefon gibi ekstra bir donanım bağladıktan sonra mavi ekran hatası alıyorsanız bu donanımlar, bilgisayarınızın işletim sistemiyle sorunlu bir şekilde etkileşime geçmiş olabilir. Mavi ekrandan kurtulmak için bu donanımları aşama aşama çıkararak bilgisayarınızın durumunu takip edebilirsiniz.

Yeni bir işletim sistemi kurarken veya mevcut işletim sisteminizi güncellerken, yeterli depolama alanının bulunmaması nedeniyle mavi ekran hatası alabilirsiniz. Bu hataların önüne geçmek için her zaman yeni güncelleme ve kurulum öncesi depolama alanınızı kontrol etmenizi öneriyoruz.

ISINAN BİLGİSAYAR MAVİ EKRAN VERİR Mİ?

Özellikle yaz aylarından bilgisayar sistemleri daha çok ısınır. Yüksek ısılara çıkan sistem soğutma işlemini tam olarak yapamadığında belirli bir seviyede iken kullanıcısına bir hata mesajı verir. Bu mesajda sistemin çok ısındığını ve soğutulması gerektiğini söyler. Böyle bir durumda sisteminizdeki soğutma sistemlerini kontrol etmeli ve gerekli bakımları yapmalısınız. Soğutma işlemi gerçekleştirilemezse sistem yazılım gereği kendini kapatır ve mavi ekran vermesinin sebebi bu olabilir.

MAVİ EKRAN KODLARI NE ANLAMA GELİR?

Bilgisayarınız mavi ekran hatası verdiğinde bu hata ile birlikte ekranda hatanın sebebini belirten bir kod göreceksiniz. Bu kodu buradan sorgulayarak mavi ekran hatasının sebebini öğrenebilirsiniz.