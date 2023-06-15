Mehmetçik'in canı ona emanet: Modüler Zırhlı Kule TSK envanterinde

ROKETSAN tarafından geliştirilen Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımı ile Türk ordusunun hizmetine girdi

Mehmetçik'in canı ona emanet: Modüler Zırhlı Kule TSK envanterinde
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Şirketin, Twitter hesabından, Modüler Zırhlı Kule'ye ilişkin açıklama yapıldı. Modüler Zırhlı Kule'nin görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

- Türkiyemizin modern süvarileri daha güçlü şahlansın diye Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımıyla Türk ordusunun hizmetinde.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# BİLİM TEKNOLOJİ # kule # türk ordusu # savunma
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