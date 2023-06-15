Mehmetçik'in canı ona emanet: Modüler Zırhlı Kule TSK envanterinde

Şirketin, Twitter hesabından, Modüler Zırhlı Kule'ye ilişkin açıklama yapıldı. Modüler Zırhlı Kule'nin görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

- Türkiyemizin modern süvarileri daha güçlü şahlansın diye Modüler Zırhlı Kule, yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımıyla Türk ordusunun hizmetinde.