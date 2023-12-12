Meta'ya Rekabet Soruşturması Açıldı!

Rekabet Kurumu, yaptığı açıklamada, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya rekabet soruşturması açılmasına karar verildiğini duyurdu.

Meta'ya Rekabet Soruşturması Açıldı!

Rekabet Kurumu, internet sitesinden bir duyuru yayımladı. Duyuruda, Meta Platforms, Inc'in, kullanıma yeni sunduğu Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulamasıyla bağlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğini tespiti amacıyla yapılan ön araştırmanın Kurulca karara bağlandığı ifade edildi.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Duyuruda, Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararlarının, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanmaması gerektiği de belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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