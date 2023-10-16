Möbius'un Şeridi Nedir? Möbius'un Şeridi Üzerinde Yaklaşık 50 Yıldır Çalışıyorlardı!

Möbius'un Şeridi üzerinde neredeyse elli yıldır farklı teoriler üreten matematikçiler, hiçbir zaman tam bir sonuca varamamıştı. Brown Üniversitesi'nden matematikçi Richard Evan Schwartz, Möbius'un şeridi hakkında yazılan teoride hatayı fark ederek ederek Möbius'un şeridi hakkında sırrı çözdü.

Möbius'un Şeridi Nedir? Möbius'un Şeridi Üzerinde Yaklaşık 50 Yıldır Çalışıyorlardı!
Möbius'un Şeridi Nedir? Möbius'un Şeridi Üzerinde Yaklaşık 50 Yıldır Çalışıyorlardı!
Editör: Süleyman Daban
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Möbius şeridi yalnızca bir tarafı olan eğlenceli geometrik şekildir. Möbius şeridi yapmak için bir kağıt şeridi alın ve bükün ve iki kısa kenarı birbirine yapıştırın. Bir anda ne önü ne de arkası kalacak. Kalemi kağıttan kaldırmanıza gerek kalmadan tüm yüzeye bir çizgi çizebilirsiniz. Möbius şeridi için kırk altı yıl önce matematikçiler böyle bir şerit için minimum boyutu önerdiler ama bunu kanıtlayamadılar. 

Möbius Şeridi Gizemi Çözüldü

1977 yılından bu yana Möbius şeridi hakkında farklı teoriler yürütüldü. Charles Sidney Weaver ve Benjamin Rigler Halpern'in, şeridin genişliği ile uzunluğu arasındaki minimum oranı belirten Halpern-Weaver teoriler geliştirmişti.

Möbius şeridi

Gömülü şekilde olan, yani birbirleriyle kesişmeyen pürüzsüz Möbius şeridi için bu varsayımın hiçbir çözümü yoktu. Brown Üniversitesi'nden matematikçi Richard Evan Schwartz 2020'de, eğer şerit kendi kendine geçebiliyorsa, çözülmesi çok daha kolay bir problem olacağını öne sürdü; ancak kendisi bir hata yapmıştı. Schwartz hatayı fark ederek hata üzerinde düzeltme yaptı ve varsayım için doğru çözümü buldu.

Möbius şeridi nedir

Möbius şeridinin yüzeyinde her noktadan geçen ve sınırlarda biten düz çizgilerin bulunmasıdır. Lemmanın ilk kısmını kanıtlamak için, aynı düzlemde bulunan düz çizgilere dik doğruların olduğunu kanıtlaması gerekiyordu ve Möbius şeridi hakkında bu gizemi çözmeyi başardı.

Brown Üniversitesi'nden matematikçi Richard Evan Schwartz, Möbius şeridi hakkında çalışmasını neredeyse üç gün boyunca hiç uyumadan çalıştığını belirtti.

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# BİLİM TEKNOLOJİ # Möbius şeridi # matematik # gizem
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