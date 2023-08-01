NASA beta sitesini başlattı: Reklamsız ücretsiz ve aile dostu olacak!

NASA, web sitesinde büyümeye gidiyor! NASA, uygulamasını herkesin ulaşabileceği ve herkesin yararına olacak, yenilikleri tanıttı. Ajansın Washington'daki merkezindeki baş bilgi sorumlusu Jeff Seaton, şu sözleri söyledi:

- Vizyonumuz, birleşik, birinci sınıf bir NASA web deneyimi aracılığıyla insanlığa ilham vermektir.

jansın Washington'daki merkezindeki baş bilgi sorumlusu Jeff Seaton, konuşmasına şu ifadeleri ekledi:

- NASA'nın eski ayak izi, hizmet verdiğimiz halk için kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirmek için bir fırsat sunuyor. Ana web sitelerimizi teknoloji açısından modernleştirmek ve halkın çevrimiçi içeriğimizle nasıl etkileşim kurduğunu kolaylaştırmak, teşkilatımızın bilgilerini daha erişilebilir ve keşfedilebilir hale getirmede kritik ilk adımlardır. Ve güvenli.

NASA BETA SİTESİ

NASA, tarafından geliştirilen bu yeni web deneyimi, kurumun misyonları ve araştırmaları, iklim verileri, Artemis güncellemeleri ve daha fazlası hakkında bilgi için sürekli genişleyen ancak birleştirilmiş bir ana üs görevi görecek.

Güncellenen nasa.gov ve science.nasa.gov web siteleri, ortak bir arama motoru, entegre navigasyon ve modernleştirilmiş ve güvenli bir web araçları setinde optimize edilmiş yayınlama yetenekleriyle bağlantılı, konuya dayalı bir deneyim sağlayacaktır.

NASA, web sitesi ziyaretçilerinden geri bildirim aldıkça beta sitesini sürekli olarak güncellemeye ve iyileştirmeye devam edecek. Tamamen başlatıldıktan sonra, popüler ajans web sitelerinden bir seçkiden alınan çevrimiçi içerik, şu anda ajansın birçok web sitesinde bulunan NASA bilgilerine daha kolay ve entegre erişim sağlamak için bu yeni deneyime dahil edilecek.

Bu yılın ilerleyen saatlerinde NASA, yeni akış platformu NASA+'yı da başlatacak ve NASA uygulamasını yükseltecek. Reklamsız, ücretsiz ve aile dostu akış hizmeti sayesinde kullanıcılar, ajansın Emmy Ödüllü canlı yayınına erişebilecek ve NASA'nın görevleriyle ilgili bir avuç yeni dizi de dahil olmak üzere orijinal video dizileri koleksiyonları aracılığıyla izlenecek. akış hizmeti.

NASA Genel Merkezi, İletişim Ofisi yönetici yardımcısı Marc Etkind, şu ifadeleri kullandı:

- NASA'nın yeni akış platformuyla alanı talep üzerine ve parmaklarınızın ucuna getiriyoruz” dedi. "Dijital varlığımızı dönüştürmek, NASA'nın hava ve uzayda bilinmeyenleri nasıl keşfettiğini, keşif yoluyla nasıl ilham verdiğini ve insanlığın yararına yenilikler yaptığını daha iyi anlatmamıza yardımcı olacak.

NASA YENİ UYGULAMASI

NASA+, iOS ve Android mobil ve tablet cihazlardaki NASA Uygulaması aracılığıyla çoğu büyük platformda mevcut olacak; Roku, Apple TV ve Fire TV gibi medya oynatıcıları; ve masaüstü ve mobil cihazlarda web üzerinde.

Tüm yeni dijital platformların kullanıma sunulmasının ardından NASA, merkezlerinde, görevlerinde ve programlarında paylaşılan tüm bilgileri sürekli olarak kolaylaştırmak için ek ajans web sitelerini ve multimedya kitaplıklarını bu yeni deneyime bağlamaya devam edecek. Gelişmiş bir dijital varlıkla NASA, uyumlu platformlar aracılığıyla bilim, araştırma, keşif ve yeniliği dünyayla paylaşacak.

NASA Genel Merkezi Bilim Misyon Müdürlüğü yardımcı yöneticisi Nicky Fox, şu açıklamaları kullandı: