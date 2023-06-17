NASA Dalgalanan düzensiz bir Gökadayı yakaladı

NASA/ESA Hubble Uzay Teleskobu'ndan alınan bu görüntüde NGC 7292 gökadası, arka planda bir avuç parlak yıldız ve son derece uzak gökadaların belirsiz lekeleriyle birlikte dalgalanıyor. Pegasus takımyıldızında Dünya'dan yaklaşık 44 milyon ışıkyılı uzaklıkta yer almaktadır.

Bu galaksi düzensizdir, yani bazı galaksilerin belirgin sarmal kollarından veya eliptik şeklinden yoksundur. Alışılmadık bir şekilde, çekirdeği, birçok sarmal gökadada görülen bir özellik olan belirgin bir çubuk şeklinde gerilir. Puslu şeklinin yanı sıra, NGC 7292(Çubuklu düzensiz galaksi) oldukça soluktur. Sonuç olarak, gökbilimciler NGC 7292'yi düşük yüzey parlaklığına sahip bir gökada olarak sınıflandırıyor ve gece gökyüzünün arka planında zar zor ayırt edilebiliyor. Bu tür galaksilere tipik olarak yıldızlardan ziyade gaz ve karanlık madde hakimdir.

Gökbilimciler, çeşitlilikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Tip II süpernovaların sonrasını inceleyen bir gözlem kampanyası sırasında Hubble'ı NGC 7292'yi incelemeye yönlendirdi. Bu muazzam patlamalar, devasa bir yıldız çöktüğünde ve ardından yıldızı parçalayan feci bir patlamayla şiddetli bir şekilde geri sıçradığında meydana gelir.

Gökbilimciler 1964'te NGC 7292'nin süpernovasını gözlemlediler ve ona SN 1964H adını verdiler. SN 1964H'nin yıldız komşuluğunu incelemek, astronomların süpernovaya dönüşen yıldızın ilk kütlesini tahmin etmelerine yardımcı olur. Gözlemler, bir zamanlar SN 1964H olan yıldızla bir sistemi paylaşan, hayatta kalan yıldız arkadaşlarının ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilir.

Kaynak: www.nasa.gov/image-feature/goddard/2023/hubble-captures-a-billowing-irregular-galaxy