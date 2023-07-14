Nasa uyardı: Yüzyılın en sıcak ayları yaşanıyor!

NASA'nın küresel sıcaklık analizi olan GISTEMP, meteoroloji istasyonları ve Antarktika araştırma istasyonlarının yanı sıra gemilere ve okyanus şamandıralarına monte edilen cihazlardan toplanan verilerden yararlanmaktadır.

New York'taki Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü'ndeki (GISS) NASA bilim adamları, verilerdeki belirsizlikleri hesaba katmak ve her yıl için küresel ortalama yüzey sıcaklığı farklarını hesaplamak için tutarlı yöntemler sağlamak amacıyla bu ölçümleri analiz etmektedir. Bu yer tabanlı yüzey sıcaklığı ölçümleri, uydu verileri ve NASA'nın Aqua uydusundaki Atmospheric Infrared Sounder tarafından 2002 yılından bu yana toplanan diğer tahminlerle tutarlıdır. NASA, küresel sıcaklıkların zaman içinde nasıl değiştiğini anlamak için 1951-1980 dönemini temel olarak kullanmaktadır.

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi ve NOAA'nın Ulusal Çevre Bilgi Merkezleri tarafından yapılan bağımsız analizler de benzer şekilde Haziran 2023'ün kayıtlardaki en sıcak Haziran ayı olduğunu ortaya koymuştur.