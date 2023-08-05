Güneş patlaması devam ediyor! Mayıs ayında Nasa duyurmuştu!

Güneş patlamaları güçlü enerji patlamalarıdır. İşaret fişekleri ve güneş patlamaları radyo iletişimlerini, elektrik güç şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebilir ve uzay aracı ve astronotlar için risk oluşturabilirken, dünyamız içinde risklere neden açıyor.

Bu parlama X1.0 parlaması olarak sınıflandırılıyor. X sınıfı, en yoğun parlamaları belirtirken, sayı gücü ne kadar riskli olduğunu belirtiyor.

GÜNEŞ PATLAMASI

Bu tür uzay durumlarının Dünya'yı nasıl etkileyebileceğini görmek için uzay hava durumu tahminleri, saatler hakkında Nasa, incelemelerine devam ediyor.

Güneş patlamaları genellikle, Güneş'te güçlü manyetik alanların varlığıyla işaretlenmiş alanlar olan aktif bölgelerde meydana gelir; tipik olarak güneş lekesi grupları ile ilişkilendirilir. Bu manyetik alanlar geliştikçe, bir kararsızlık noktasına ulaşabilir ve çeşitli biçimlerde enerji açığa çıkarabilirler. Bunlar, güneş patlamaları olarak gözlemlenen elektromanyetik radyasyonu içerir.

GÜNEŞ PATLAMASI RADYO SİNYALLERİNİ KESEBİLİR

Yeterince güçlü bir parlama meydana geldiğinde, üst atmosferdeki yüklü elektronlar, Dünya'nın Güneş'e bakan tarafındaki radyo dalgalarını bozarak veya tamamen emerek geçici olarak bozabilir. Bu, radyo dalgalarının belirli frekanslarının kısa bir süre için tamamen yok olduğu bir radyo kesintisine neden olur.

Bilim insanları uyarıyor, güneş patlaması nedeni ile oluşan güneş fırtınalarının etkisi, dünyamız üzerinde artabilir.