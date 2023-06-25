NASA'dan dev adım! Uzay'da sanal ortama geçiliyor

Neredeyse bir konsept olduğu sürece, NASA sanal gerçeklik (VR) teknolojisinin en ileri noktasında olmuştur. Ancak, alan 1990'ların hantal kulaklıklarından bu yana bir rönesans gördü. Birkaç yüksek profilli şirket artık sürükleyici video oyunları ve sanal sohbet odaları için VR kullanıyor, ancak bazıları için bu teknolojinin eğlencenin ötesinde bir kullanımı var.

NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı, onlarca yıldır veri görselleştirmesini geliştirmeye çalışıyor. Yabancı bir dünyadan resimler geldiğinde, bilim adamları genellikle çevreyi panoramik bir fotoğrafla incelerler, ancak bu yöntemin sınırlamaları vardır. Düz bir görüntüyü gözlemlerken, mesafeleri değerlendirmek zor olabilir.

JPL İnsan Merkezli Tasarım Grubu yöneticisi Scott Davidoff, şu sözleri söyledi:

- Ekrandaki resimlere bakmak, bir kanyonda yürümekten çok daha farklı bir deneyim.

Davidoff, Mars'taki Curiosity gezicisinden gelen görüntü verilerini kullanarak VR ile deneyler yapmaya başladı. Kırmızı ve mavi filtreli gözlüklerle görüntülenebilen 3 boyutlu görüntüler kullanmak gibi görsel mesafe sorununu çözmek için girişimlerde bulunuldu, ancak hiçbir şey bilim adamlarını gerçekten oradaymış gibi hissettirmedi. Davidoff ve meslektaşları, panoramayı bilim adamının etrafına sanal bir ortamda sarmaya karar verdiler. VR'yi bu şekilde kullanan jeologlar, kendilerini gerçek Mars ortamındaymış gibi hissettiklerini bildirdiler. Özelliklerin mesafesini ve boyutunu, düz bir ekrana göre çok daha hızlı ve doğru bir şekilde belirleyebildiler ve bu da başka bir fikri ateşledi. Davidoff, görüntüleri VR'de görüntülemenin yardımcı olması halinde, bunun daha karmaşık "çok boyutlu" veriler için oyunun kurallarını değiştirebileceğini düşündü.

Davidoff, şu sözleri ekledi:

- Bir ağ şemasına 3 boyutlu bir sistem olarak baktığınızda, algınızın farklı bir şey yaptığı ortaya çıkıyor" dedi. "Bir analistin herhangi bir bilim veya mühendislik problemine bakabileceği ve kalıpları ve korelasyonları düz bir versiyonda görebileceklerinden daha net görebileceği bir veri dünyası yarattık.

Aynı zamanda California Institute of Technology'den (Caltech) Ciro Donalek ve George Djorgovski, bilimsel veri görselleştirmesi ve işbirliği için sürükleyici ortamların nasıl kullanılacağını araştırıyorlardı.

Kaynak: https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/spinoff/NASA_Engineers_Help_Create_A_Virtual_World_of_Data