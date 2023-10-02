Nobel Ödülleri Sahiplerini Buldu

2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı. Tıp Ödülü'ne, mRNA aşı çalışmaları nedeniyle Katalin Kariko ve Drew Weissman layık görüldü.

Nobel Ödülleri Sahiplerini Buldu
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2023 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Macar asıllı bilim insanı Katalin Kariko ve ABD'li bilim insanı Drew Weissman, mRNA içerikli Kovid19 aşısının geliştirilmesine yönelik çalışmaları sebebiyle ödüle layık görüldü. Bununla birlikte tıp ve fizyoloji alanındaki kalan beş ödül de önümüzdeki günlerde açıklanacak. Nobel ödülleri, İsveç Karolinska Enstitüsü Tıp Üniversitesi'nin Nobel Meclisi tarafından veriliyor ve ayrıca 11 milyon İsveç kronu ile birlikte geliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# nobel ödülü # mrna
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