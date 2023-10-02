Sekizinci Kıta Keşfedildi! Zelandiya 375 Yıl Sonra Haritalandı

Kayıp sekizinci kıta bulundu; Zelandiya ilk kez haritalandı. Yeni Zelanda Kraliyet Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları yaptıkları yeni araştırmalar sonucunda Zelandiya'nın sınırlarını ilk kez ortaya koydu.

Kayıp Kıta Zelandiya Kanıtlandı

Dünyanın kayıp sekizinci kıtası olarak adlandırılan Zelandiya, ilk olarak Yunan filozof Aristoteles, astronom Batlamyus ve coğrafyacı Eratostenes'in tarif ettiği hayali bir kıtaydı. 1642 yılında Hollandalı kaşif Eybıl Tesman, Zelandiya'yı bulmak için yola çıkmış fakat günümüzdeki Yeni Zelanda'yı keşfetmişti. Zelandiya'nın keşfedilmesi ise tam 375 yıl sürdü.

Sular Altına Gömüldü

Zelandiya'nın yüzde 94'ü günümüzde sular altında. Bilimsel araştırma Tektoniks dergisinde yayımlandı. Çalışma için okyanusun altından çıkarılan kaya örnekleri kullanıldı. Araştırma sonucunda kıtanın tam yüzey alanı ilk kez hesaplandı ve beş milyon metrekare olduğu bulundu. Sekizinci kıta Zelandiya'nın kökenleri yaklaşık 200 milyon yıl önce parçalara ayrılmaya başlayan antik süper kıta Gondvana'ya kadar dayanıyor. Zelandiya'nın Gondvana'dan 80 milyon yıl önce ayrıldığı tahmin ediliyor. Tüm kıtalar gibi sürüklendiği ancak çok gerildiği için battığı düşünülüyor.

Kıtanın Bir Kısmı Suyun Üzerinde

Kıtanın suyun üzerinde kalan bölümü Yeni Zelanda, Fransa'ya bağlı Kalendonya, Lord Hauv Adası ve doğusundaki volkanik Bols Piramid adası... Bilim insanları kabuğunun kalınlığı ve kayaların türüne bakarak Zelandiya'nın kıta olduğunu söylüyor. Eğer Yeni Zelanda'nın büyük bir kıtanın parçası olduğu kanıtlanırsa sınırları altı katına çıkabilir.