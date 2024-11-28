O marka akıllı telefon pazarına veda etti!

LG Electronics, bir dönemin en güçlü akıllı telefon markalarından biri olarak tanınıyor, ancak 2021 yılında akıllı telefon pazarından çekilme kararı almıştı. Şirket, son olarak tüm patentlerini satarak akıllı telefon pazarından tamamen ayrıldığını duyurdu. Bu adım, LG'nin teknoloji odaklarını farklı alanlara yönlendirdiğini gösteriyor.

İSTEDİĞİ BAŞARIYI YAKALAYAMADI

LG, son olarak akıllı telefon bölümünü tamamen kapatarak, bir dizi eski modelin yazılım güncellemelerini de durdurduğunu açıkladı. Şirket son yıllarda pazarda istediği başarıyı yakalayamayarak, diğer büyük markalar karşısında geride kaldı.