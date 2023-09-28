Online Abonelik İşlemleri Yenilendi

Trakya bölgesinde görevli tedarik şirketi olarak hizmet veren TREPAŞ, müşterilerinin abonelik ve fesih işlemlerini çok daha hızlı ve kolay yapabilmesi için “online abonelik” işlemlerini yeniledi.

Perakende elektrik sektörü şirketi, elektrik tüketicilerinin hayatını kolaylaştırma hedefi ile online abonelik işlemlerinde güncellemeye gitti. Şirketten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: