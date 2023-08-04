Perucetus isimli balina dünyanın en büyük hayvanı! Tam 76 Ton

Milyonlarca yıl önce, kısa kollu, 750.000 kiloluk Perucetus colossus okyanus sığlıklarında yaşıyordu. Tam 40 milyon yıl önce yaşadıkları düşünülüyor. Dünya'nın en büyük hayvanı olma özelliği ile tanınıyor. Bilim dünyası şaşkınlık içerisinde...

DÜNYA'NIN EN BÜYÜK HAYVANI: PERUCETUS

Uluslararası bir bilim adamları ekibi yakın zamanda Peru'da sahillerinde bir fosil dolu bir kıyı keşfettiler. İçerisinde dev kemikler bulunan bir fosil dikkatlerini çekti. Yapılan kazılar sonucunda 13 omur, dört kaburga ve bir kalça kemiği ortaya çıkarmayı başaran ekip, bilim tarihine farklı bir boyut kattı. Fosillerden yola çıkarak yaklaşık 76 ton ağırlığında bir balinanın varlığına ulaşan bilim adamları, dünyanın en büyük hayvanına ulaştıklarını söylüyorlar.

SAVAŞÇI BİR HAYVAN DEĞİLDİ! KAFATASI ARANIYOR

Perucetus hakkında ortaya çıkan bir soru, nasıl beslendiğiyle alakalıydı. Araştırmacılar tarafından fosil kafatasını bulama çalışmaları ise devam ediyor. Kafatasının bulunması ise ekolojiye dair derin açıklamalar bırakacağa benziyor.