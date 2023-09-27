Petrol Nasıl Ortaya Çıktı? Bilim İnsanları Bütün Bildiklerinizi Yanıltacak Gerçeği Ortaya Çıkartılar!

Petrolün nasıl ortaya çıktığı konusunda bilim insanları, tüm bildiklerinizi yanıltacak gerçeği ortaya çıkartılar. Petrol, fosilleşmiş dinozordan üretilmiyor.

Petrol Nasıl Ortaya Çıktı? Bilim İnsanları Bütün Bildiklerinizi Yanıltacak Gerçeği Ortaya Çıkartılar!
Petrol Nasıl Ortaya Çıktı? Bütün bildiklerinizi yanıltacak gerçeği ortaya çıkartılar!
Editör: Süleyman Daban
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Petrolün nasıl ortaya çıktığı hakkında ilkokulda gördüğümüz derslerden hatırladığımız antik dinozorların fosilleridir. Arabanıza benzin istasyonundayken benzin pompalarken bunu düşünüyor olabilirsiniz ama bu inanç ne kadar yaygın olsa da doğru olmadığını ortaya çıkardı bilim insanları. Petrol, antik dinozorların fosillerinden üretilmiyor.

Petrol Nasıl Ortaya Çıktı?

Oslo Üniversitesi'nden jeolog Reidar Müller, Science Norveç'e şöyle açıkladı: 

- Garip bir nedenden ötürü, petrolün dinozorlardan geldiği fikri birçok insanın aklında kaldı.
- Fakat petrol trilyonlarca küçük alg ve planktondan geliyor.

Algler ve planktonlar onlarca ila yüz milyonlarca yıl önce öldüklerinden , denizin dibine battılar, orada biriktiler ve katmanlarca tortu katmanları tarafından gömüldüler. Sonunda, yüksek basınçlı ve düşük oksijenli bir ortamda milyonlarca yıl geçirdikten sonra, algler ve plankton "pişirildi " ve iklim acil durumu tehdidine rağmen biz insanların görünüşe göre doyamadığı o yapışkan siyah yağa dönüştü. Buradan, kayaya çarpana kadar yukarı doğru sızıyor, içinden geçemiyor ve insanların onu delmesini (veya başka bir doğal afetin onu tekrar serbest bırakmasını) gerektiriyor.

petrol nasıl ortaya çıktı
Petrol nasıl ortaya çıktı?

Deniz dinozorları veya kollarının yüzmeye özellikle iyi adapte olmadığını keşfeden bir T. Rex, ölümden sonra kendilerini okyanusun dibinde bulabilirlerse de, kendilerinin petrole dönüşmeleri pek  olası değildir.

Bunun nedeni kısmen organik maddenin yağa dönüştürülmesi için oksijenden yoksun bir ortamın gerekli olmasıdır. Öldükten sonra daha küçük su canlıları için bir yemek haline gelirler ve gömülmeden çok önce kemiklerine kadar onları parçalara ayırırlardı.

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