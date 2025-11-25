Photoshop Web nasıl ücretsiz kullanılır? Adobe’den 12 aylık kampanya

Adobe, popüler fotoğraf ve grafik düzenleme yazılımı Photoshop’un tarayıcı tabanlı versiyonu için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Şirket, kullanıcıların Photoshop Web’e tam 12 ay boyunca ücretsiz erişebileceğini açıkladı. Üstelik ücretsiz deneme için kredi kartı bilgisi vermek gerekmiyor.

Söz konusu fırsattan yararlanmak isteyen kullanıcıların Chromium tabanlı tarayıcılarda çalışan Adobe Photoshop uzantısını yüklemesi gerekiyor. Ardından 12 aylık ücretsiz erişim süreci başlatılabiliyor.

Yapay zekâ araçları da ücretsiz

Photoshop Web, masaüstü sürümünde yer alan pek çok özelliğin yanı sıra yapay zekâ destekli araçlara da sahip. Adobe, bu kampanyayla hem web tabanlı ürünlerin kullanımını artırmayı hem de ekosistemindeki bulut servislerine daha fazla kullanıcı çekmeyi hedefliyor.

Kampanyanın ayrıntıları Adobe’nin web sitesi ve Photoshop Web uzantısı üzerinden erişilebilir durumda.