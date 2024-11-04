Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı: "7.2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz"

Ege Denizi'nde dün meydana gelen 5.3'lük deprem paniğe yol açtı. Gözler deprem bilimcilere çevrilirken Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan önemli bir açıklama geldi. Ercan, Ege Denizi'ndeki deprem beklentisini sosyal medya hesabından açıkladı.

Mert Sagit Mert Sagit
Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı: "7.2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz"
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Ege Denizi'nde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan önemli değerlendirmelerde bulundu. Ercan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Kuzey Anadolu Kırığı'na dikkat çekerek 7.2 büyüklüğünde deprem beklediğini açıkladı.

AHMET ERCAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA: BÜYÜK DEPREM KAPIDA MI?

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.3 olarak ölçülürken derinliğin ise 6.45 kilometre olduğu belirlendi. Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından kritik değerlendirmelerde bulundu.

7.2'LİK DEPREM BEKLİYORUZ

Ege Denizi'nde dün saat 20.03 sularında gerçekleşen deprem paniğe yol açarken gözler deprem bilimcilere çevrilmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan depremin Kuzey Batı Ege'de Haldiiki yarım adasının güney kolunda yaşandığını söyledi. Bu bölgenin Kuzey Anadolu Kırığı'nın üzerinde olduğunu ifade eden Ercan, beklenen depremin 7-7.2 aralığında olduğunu ancak zamanını öngöremediklerini kaydetti.

Ercan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

- Kuzey Batı Ege’de Haldiiki yarım adası güney kolunda olan M5,3’lük deprem, Kuzey Anadolu Kırığı'nın üzerinde olmuştur. Bu kesimde beklen deprem M7- M7.2'dir. Ancak ne zaman bilmiyoruz.
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