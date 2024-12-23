Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi uyardı: "Deprem bekliyoruz..."

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Mert Sagit Mert Sagit
Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi uyardı: "Deprem bekliyoruz..."
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Depremin kaynağına dikkat çeken Görür, söz konusu depremlerin Girit adası açıklarında Plini-Strabo zonu üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Bu zonun Helen-Kıbrıs yayıyla ilişkili olduğunu ifade eden Görür, bu bölgede artarda meydana gelen depremlerin söz konusu jeolojik yapının özellikleriyle bağlantılı olduğunu açıkladı.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tür depremlerin söz konusu zonun doğal bir parçası olduğunu vurguladı ve bölgede stres birikiminin zaman zaman küçük depremlerle boşaldığını ifade etti.

Ayrıca Marmara Denizi’nde meydana gelen 4’ten küçük depremleri değerlendirmediklerini belirten Görür, Marmara Ereğlisi açıklarında son gerçekleşen depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu bölgede Kumburgaz Fayı'nda büyük bir deprem beklendiğini ifade ederken, Tekirdağ Fayı’nın daha önce kırılmış olduğunu belirtti. Ancak bu bölgedeki küçük depremlerin genellikle gaz çıkışlarına bağlı olarak çökellerde oluşan deformasyonlar nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

Son olarak, Görür, fayların stres biriktirdiğini ve zaman zaman bu birikimin küçük depremlerle sonuçlanmasının normal olduğunu ifade ederek bu tür hareketlerin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

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