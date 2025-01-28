Prof. Dr. Naci Görür 'stres biriktiriyor’ diyerek o bölgeyi uyardı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çekici bir açıklama yaptı. Görür, depremin gerçekleştiği Uluabat Fay Zonu'nun yavaşça stres biriktirdiğini vurguladı ve ''incelenmesi gerekiyor'' dedi.

Mert Sagit Mert Sagit
Prof. Dr. Naci Görür 'stres biriktiriyor’ diyerek o bölgeyi uyardı
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Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'da yaşanan depremin ardından Uluabat Fay Zonu'nun incelenmesini istedi.
Bursa'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki deprem riskini bir kez daha hatırlattı. Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından uyarılarda bulunarak şunları söyledi:

"Nilüfer/Bursa’da 4.1 deprem oldu. Sağ yönlü Uluabat Fay zonu içinde. Bu zon yavaş stres biriktiriyor. En son büyük depremi (7’den büyük) 1855 yılında oluşturdu. Büyük can ve mal kaybına sebep oldu. Bu fayların ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz. Ayrıntılı incelenmesi gerekir" 

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarının ardından, bölgedeki fay hatlarının düzenli olarak incelenmesi gerekliliği bir kez daha gündeme taşındı. Uzmanlar, özellikle Marmara Bölgesi'ndeki fay hatlarının ciddi deprem riski barındırdığını ve bu tür depremlerin daha büyük sarsıntıların habercisi olabileceğini belirtti.

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