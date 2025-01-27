Prof. Dr. Naci Görür'den kritik deprem uyarısı: "Yoksa yine ölüm, yine yıkım!"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen aynı hataların devam ettiğini belirterek, "Eski hali deprem dirençli değildi ki. Eski haline getirirsek yine ölüm, yine yıkım" ifadelerini kullandı.

Mert Sagit Mert Sagit
Prof. Dr. Naci Görür'den kritik deprem uyarısı: "Yoksa yine ölüm, yine yıkım!"
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6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Özellikle Hatay'da birçok yapılaşma sürse de yeterli seviyeye ulaşılamadı. Hatay’da yapılaşma çalışmalarının sürdüğünü ancak istenilen seviyeye hala ulaşılamadığını vurgulayan Görür, “Sizi yönetenlerden deprem dirençli kentler talep edin” çağrısında bulunarak eksikliklere dikkat çekti. Görür şöyle konuştu:

- SEVGİLİ MİLLETİMİ BİLGİLENDİRME: 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü geliyor. Medya harıl harıl hazırlanıyor. Siyasetçiler neler yaptıklarını, neler yapacaklarını anlatıyor, depremzedeler nelerin eksik olduğunu söylüyor. İyimserlik, karamsarlık almış yürümüş. Aziz milletim bugünkü anlayışla her şey yapılmış, tamamlanmış olsa bile DEPREM SORUNU bitmeyecek. Bu sorun ancak anlayışımızı değiştirerek çözülebilir. Soruyorum size. Yarin yine buralarda deprem olmayacak mı? Başka yerlerde olmayacak mı? Depremler ebediyen tekrarlanacak. Belki o sırada biz olmayacağız ama çocuklarımız, nesillerimiz olmayacak mı? Aynı acıları onlar çekmeyecek mi? Bütün acı ve ölümleri birbirimize devir edip duracak mıyız? Bu sorundan ancak deprem dirençli kentler yaratmak suretiyle kurtulabiliriz. Çağdaş deprem ülkeleri böyle. Depremde biz binlerce insanımızı feda ederken oralarda ancak bir kaç kişi tesadüfen ölüyor. Deprem dirençli kent büyük depremleri minimum hasarla atlatan kent demektir. Kent yönetimi, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem/çevreyi ve ekonomiyi eğitim, bilim ve günümüz tek nolojileri ile deprem dirençli hale getirirsek bu dertten büyük ölçüde kurtuluruz. Yeterki sizi yöneten insanlardan deprem dirençli kentleri talep edin. Sevgiyle.

GÖRÜR: DEPREME DİRENÇLİ HALE GETİRİN

- Arkadaşlar hala sorular geliyor. Şunu tekrar basite indirgeyerek söylyeyim. Biz depremde bütün gayretimizle deprem olan yeri eski haline getirmeye çalışıyoruz. Eski hali deprem dirençli değildi ki. Eski haline getirirsek yine ölüm yine yıkım! O halde eskisi haline değil, deprem dirençli hale getirmeliyiz. Sevgiyle.
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