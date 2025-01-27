Sarı serum tehlikesi! Hızlı iyileşme uğruna sağlığınızı riske atmayın

Acil servislerde hastalar tarafından sıkça talep edilen ve halk arasında "sarı serum" olarak bilinen tedavinin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığı bildirildi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, bu tedavinin yalnızca kısa süreli rahatlama sağladığını ve tehlikeyi anlattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sarı serum tehlikesi! Hızlı iyileşme uğruna sağlığınızı riske atmayın
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Hastaların günlük hayatlarına hızla dönme isteğiyle "sarı serum" talep ettiğini belirten Prof. Dr. Özkaya, bu tedavinin etkilerinin sınırlı olduğunu vurguladı. Özellikle kısa süreli grip ve benzeri rahatsızlıklar için kullanılan bu serum, Covid-19 gibi daha ciddi hastalıkların semptomlarını maskeleyerek teşhisi zorlaştırabiliyor ve hastalığın ilerlemesine neden olabiliyor.

KOMBO VİRÜS TEHDİDİ

Son günlerde influenza, RSV ve Covid-19 gibi solunum yolu virüslerinin birleşimi olan "kombo virüs"ün etkili olduğunu ifade eden Özkaya, bu virüslerin uzun süren ve ağır seyreden hastalıklara yol açtığını söyledi. "Sarı serum" tedavisiyle kısa süreli bir iyileşme hissi yaşanabileceğini, ancak bu durumun hastalığın kökten çözümüne engel olduğunu belirtti.

GENÇ YAŞTA ZATÜRE RİSKİ

Özkaya, özellikle genç yaşta görülen zatürre vakalarının artışında "sarı serum"un etkili olduğunu düşündüklerini kaydetti. "Sarı serum alarak günü kurtarıyor olabilirsiniz, ancak bu durum bağışıklık sisteminizi zayıflatarak hastalığın süresini ve ciddiyetini artırıyor," ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN UYARI

Sağlık Bakanlığı yaptığı paylaşımda: "Halk arasında “atom” veya “vitamin eklenmiş serum” ismiyle bilinen serumlar yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sarı serum zatürre
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