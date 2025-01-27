İstanbul'da ramazan sonuna kadar et fiyatları sabitlendi

Artan kırmızı et fiyatları nedeniyle zorlanan bütçelere destek olmayı amaçlayan İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER), kıymayı 379 TL, kuşbaşı eti ise 399 TL olarak sabit fiyatla satışa sunacak.

Bu karar, Et ve Süt Kurumu ile yapılan protokol kapsamında, İstanbul'daki yerel marketler aracılığıyla uygulanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, ramazan ayı boyunca vatandaşların bütçelerini rahatlatmayı hedeflediklerini ifade etti: