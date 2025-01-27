İstanbul'da ramazan sonuna kadar et fiyatları sabitlendi

İstanbul'daki PERDER üyesi marketler, ramazan ayı sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitleme kararı aldı.

Mert Sagit Mert Sagit
İstanbul'da ramazan sonuna kadar et fiyatları sabitlendi
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Artan kırmızı et fiyatları nedeniyle zorlanan bütçelere destek olmayı amaçlayan İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER), kıymayı 379 TL, kuşbaşı eti ise 399 TL olarak sabit fiyatla satışa sunacak.

Bu karar, Et ve Süt Kurumu ile yapılan protokol kapsamında, İstanbul'daki yerel marketler aracılığıyla uygulanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, ramazan ayı boyunca vatandaşların bütçelerini rahatlatmayı hedeflediklerini ifade etti:

- Et ve Süt Kurumu ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde bugünden itibaren olmak üzere ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarında sabitlemeye gittik. Uygulama ramazan sonuna kadar devam edecek. Hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştıracağız. İstanbul'un dört bir yanındaki üye yerel zincir marketlerimiz aracılığı ile ramazan sonuna kadar kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı eti sunacağız. İstanbul'da 66 üye marketimiz, 2 bin 700'e yakın şubemiz ve yaklaşık 43 bin çalışanımızla kurmuş olduğumuz yerel perakende ağı ile tüm hanelere dokunuyoruz.
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