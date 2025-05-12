Perinçek’ten dikkat çeken uyarı: "Bu bildiri silah bırakma değil, yeniden örgütlenme"

Gazeteci Gürkan Hacır’ın sorularını yanıtlayan Perinçek, söz konusu bildirinin Öcalan’ın “devletle ve milletle bütünleşme” çağrısına karşı bir duruş içerdiğini vurguladı.

“Öcalan 27 Şubat’ta yaptığı çağrıda, silah bırakmanın ve örgütü feshetmenin basit bir eylem değil, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletiyle bütünleşmeyi hedefleyen stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Ancak PKK’nın 12. Kongre kararlarına baktığımızda, bu hedeflere tamamen zıt bir tutum görüyoruz.”

“Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ömer Çelik’e, Devlet Bahçeli’ye kadar birçok isim bu bildiriyi olumlu yorumladı, bir bayram havası oluşturmaya çalıştı. Oysa metni dikkatlice okuyunca örgütün feshedilmesinden ziyade, faaliyetlerin yeni bir yapılanmayla sürdürüleceğini görüyoruz.”

“PKK ismini bıraktıklarını söylüyorlar ama ardından ‘özgürlük hareketi için yeni bir dönem’ başlatacaklarını, ‘daha örgütlü’ olacaklarını belirtiyorlar. Bu, sadece isim değişikliği. Kürtlerin etnik temelde ayrı örgütlenmesi hedefi aynen devam ediyor.”

“Metinde ne silah bırakmaktan ne de silahları teslim etmekten söz ediliyor. Sadece ‘silahlı mücadeleyi sonlandırıyoruz’ deniliyor. Ancak ‘kendimizi savunacağız’ ifadeleriyle silahlı savunma anlayışını terk etmediklerini açıkça belirtiyorlar.”

'Terörsüz değil, bütünleşen Türkiye vurgusu yapılmalı'

“Hükümetin ‘terörsüz Türkiye’ söylemi eksik. Öcalan'ın çağrısı esasen terörsüz değil, ‘bütünleşen Türkiye’ hedefini koyuyor. Hükümet, Öcalan’ın bile gerisinde bir pozisyonda duruyor.”

'Özal’a sahip çıkmak ayrılığı körükler'

“PKK bildirisinde Turgut Özal’a olumlu atıflar var. Ancak Özal, ABD’nin himayesinde Kürdistan planlarını savunmuş biriydi. Böyle bir figüre sahip çıkılması, birleşmeyi değil, ayrılığı getirir.”



'Yeni dil yok, eski söylemler sürüyor'

“Öcalan yeni bir dil önerdi ama kongre bildirisi bu dili taşımıyor. Metinde hâlâ Türkler soykırım yaptı deniliyor, Lozan eleştiriliyor. Bu, çatışmacı dili terk etmediklerini gösteriyor.”

S'Öcalan’ın stratejisi yok sayılıyor'

“PKK’nın kongresinden Öcalan’la birebir aynı çizgide olmasını beklemiyoruz ama en azından onun stratejik yönelimine saygı göstermeleri gerekirdi. Oysa bildiride Öcalan’ın çizgisine dair hiçbir iz yok.”

'Silah bırakma yönünde her adımı destekleriz'

“Silahların bırakılması, örgütün kendini feshetmesi gibi adımları destekleriz. Ancak bu bildiride ne silah bırakma var, ne de gerçek bir fesih. Abdullah Öcalan’ın kararlılığı ve stratejisi bu metinde yok.”