Bahçeli'den PKK'nın feshi açıklaması: "Terörün son bulduğuna inanıyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin sırtında yıllardır taşınan terör ve bölücülük yüküne son verildi, hamd olsun sonuç alınmıştır" diyerek, PKK terör örgütünün fesih kararını önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Bahçeli, PKK'nın lider kadrosuyla ilgili alınacak tedbirlerin kapsamının ve hukuki adımların nasıl belirleneceğinin de ele alınması gerektiğini söyledi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle devam etti:

Türkiye Cumhuriyeti, milli birlik ve dayanışma ruhu ile tarihsel bir eşiktedir. Türk vatanının dört bir köşesine barış tohumları ekilmiş, bu tohumlar bugün umutla sulanmış ve çiçek açmıştır. Bugüne kadar yaşadığımız zorluklar, karşılaştığımız badireler ve ödenen bedeller, milli birliğimizi asla bozamamıştır.

Türk milleti, Kürt halkı ile yıllardır bir ve beraber olmuş, hiç bir zaman kopma veya parçalanma yaşanmamıştır. Türkiye, dünya çapındaki çatışmalara rağmen, barış ve huzur içinde güçlü bir şekilde ilerlemiştir.

PKK'nın Feshi ve Yeni Dönem

27 Kasım 1978'de kurulan ve 1984'te ilk silahlı eylemlerini gerçekleştiren PKK, 12. Kongresi'ni Mayıs 2025'te toplayarak, örgütsel varlığını sona erdirdiğini açıkladı. Bu gelişme, 47 yıldır süren terörle mücadelenin son bulması ve barış ortamının tesis edilmesi adına tarihi bir adımdır.

Siyaset ve Demokrasi Adımları

Bahçeli, PKK'nın feshi sonrasında alınacak tedbirlerin dikkatle belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Bu süreçte silah bırakan teröristlerin tasnifi, geçiş süreçlerinin denetimi ve demokratik reformların hayata geçirilmesi önemlidir. Barış ve güvenlik ortamının kalıcı ve gerçekçi olması gerektiğini belirten Bahçeli, Türkiye'nin birliğini, kardeşliğini ve demokrasiye olan bağlılığını daha da pekiştirecek adımların atılacağını ifade etti.

Milli Birlik ve Güçlü Gelecek

MHP Genel Başkanı, terörsüz Türkiye hedefinin partisi ve Cumhur İttifakı tarafından kararlılıkla savunulduğunu belirtti. Ayrıca, terörle mücadelenin devlet politikası haline geldiğini ve Türkiye'nin geleceği için herkesin el birliğiyle mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Terörsüz Türkiye İçin Atılacak Adımlar

Bahçeli, silahlı çatışma döneminin geride kaldığını ve Türkiye'nin yeni yüzyılında barış ve kardeşlik ortamının hâkim olacağını belirtti. Ayrıca, geçmişteki hatalardan ders alınarak daha dikkatli, temkinli ve sağduyulu bir şekilde ilerlenmesi gerektiğini vurguladı.

Şehitler ve Gaziler Anıldı

Devlet Bahçeli, terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitleri rahmetle anarak, gazilere sağlıklı bir ömür diledi ve Türk milletine teşekkür etti. Ayrıca, terörsüz Türkiye hedefinin bir devlet politikası haline geldiğini ve tüm Türkiye'nin bu hedefe katkı sağladığını belirtti.