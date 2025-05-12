Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: “Tarih ibret alınmazsa tekerrür eder”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay’ın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. Danıştay Konferans Salonu’nda gerçekleşen programda adaletin önemine vurgu yapan Erdoğan, FETÖ ile mücadeleye ilişkin de net mesajlar verdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: “Tarih ibret alınmazsa tekerrür eder”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, devletin temelinin adalet olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Devlet, ancak adaletle hükmederse devlettir. Haksızlığa kapı aralayan, haklıya hakkını teslim edemeyen hiçbir otorite ayakta kalamaz. Adalete olan inancın zedelendiği bir ülkede, huzur, güven, barış, demokrasi ve istikrar tesis edilemez. Gerek adli, gerek idari yargıda görev yapan hâkim ve savcılarımız, milletimizin huzuru ve geleceği adına büyük bir sorumluluk üstlenmektedir.”

“FETÖ ile mücadelemiz güçlenerek sürecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Devlete, millete ve demokrasimize tuzak kurmaktan vazgeçmeyen FETÖ ile mücadelemiz artan bir kararlılıkla devam edecek. Su uyur ama FETÖ’nün sinsi hücreleri asla uyumaz. Geçmişte yaşadığımız acılardan ders çıkarmazsak aynı ihanetlerle tekrar karşılaşabiliriz. Tarih ibret alınmazsa tekerrür eder. Bu bilinçle hem güvenlik hem de istihbarat birimlerimizin yanı sıra yargımızın da aynı hassasiyetle hareket edeceğine inanıyorum.”

Konuşmasında yargı mensuplarının hedef gösterilmesine de tepki gösteren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Adaletin tesisi için büyük bir özveriyle görev yapan yargı mensuplarının, aileleriyle birlikte hedef alınması sadece yanlış değil, aynı zamanda büyük bir sorumsuzluktur. İster siyasetçi olsun ister gazeteci, herkes bu konuda dikkatli olmalı. Eleştiri elbette olabilir ancak nezaket çerçevesinde yapılmalıdır. Kimse yargı organlarına parmak sallayamaz. Hükümetimizin kararlarına dair geçmişte yargı ile yaşanan görüş ayrılıklarında da bu hassasiyetle hareket ettik. Güncel tartışmalar için de aynı özeni göstermeye devam ediyoruz.”

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