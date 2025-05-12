Bakan Fidan'dan PKK açıklaması: Tarihi kararın uygulanmasını yakından takip edeceğiz

PKK’nın silah bırakma kararını "tarihi" olarak nitelendiren Fidan, “Eğer bu karar samimi şekilde uygulanırsa, geleceğimiz açısından çok hayırlı olur. Kararı oldukça önemli görüyoruz. Pratikte atılacak adımları da yakından takip edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, öğleden sonra yapılacak kabine toplantısında bu konunun gündeme geleceğini belirtti.

rusya-ukrayna açıklaması: barış için üzerimize düşeni yapıyoruz

Gündemdeki Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Bakan Fidan, Türkiye’nin sürecin başından bu yana barıştan yana net bir tutum sergilediğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Türkiye bütün kurumlarıyla bu konuda üzerine düşeni yapıyor. Barışa her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu tüm taraflar biliyor. Nasıl ki Suriye ve Irak’ta istikrar için çabalıyorsak, Karadeniz ve Balkanlar’daki sorunların çözümü için de aynı iradeyi gösteriyoruz.”

ABD’nin her iki tarafla temaslarını değerlendiren Fidan, bunun doğal olduğunu belirterek, “Bizim durduğumuz yer sabit. Tarafları bir an önce bir araya gelmeye ve ateşkesi başlatmaya davet ediyoruz” dedi.