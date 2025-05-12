Peş peşe deprem: Eğitime ara verildi!

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Bu depremin ardından saat 12.26’da bölgede 4.2 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı.

Deprem Amasya merkez başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Sarsıntıların ardından vatandaşlar panikle binalardan dışarı çıktı, bir süre açık alanlarda bekledi.

Eğitime ara verildi

Amasya Valisi Önder Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çok şükür bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk yok. Saha tarama çalışmalarımız hızla başladı. AFAD ve diğer ilgili kurumlarımız bölgede çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.

Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde, önlem amacıyla okullarda bugün eğitime ara verildi.