Amasya'da deprem oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Amasya’da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Gümüşhacıköy ilçesi olduğu belirtilirken, sarsıntı saat 12.23’te kaydedildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre, herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

AFAD verilerine göre, sarsıntı Amasya merkez başta olmak üzere çevre ilçelerde ve komşu illerde de hissedildi.