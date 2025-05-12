Papa 14. Leo’dan tarihi ziyaret! İlk durak Türkiye

Vatikan'da yeni bir dönem başlarken, Katolik dünyasının lideri Papa 14. Leo’nun ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapacağı açıklandı. Ziyaretin merkezinde İznik Konsili'nin 1700. yılı anmaları ve dinler arası barış mesajları yer alıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Papa 14. Leo’dan tarihi ziyaret! İlk durak Türkiye
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Katolik Kilisesi’nin yeni ruhani lideri Papa 14. Leo’nun, yurt dışı temaslarına Türkiye ile başlaması uluslararası kamuoyunda dikkat çekti. Ziyaretin ana sebebinin, Hristiyanlık tarihinin en önemli toplantılarından biri olan ve 325 yılında İznik’te düzenlenen Birinci Konsil’in 1700. yıl dönümünü anmak olduğu açıklandı.

İznik, Hristiyan dünyasında olduğu kadar Türkiye'nin kültürel ve dini mirasında da önemli bir yere sahip. Papa'nın bu tercihi, tarihsel bağlara ve sembolik anlamlara işaret ediyor.

DİNLER ARASI BARIŞ VURGUSU

Ziyaretin yalnızca Hristiyan dünyası için değil, Müslüman topluluklar için de önemli olduğu vurgulanıyor. Vatikan çevrelerine göre, Papa 14. Leo Türkiye’de yalnızca Hristiyan mezhepleriyle değil, İslam dünyasının temsilcileriyle de görüşecek.

Ziyarete dair ilk yorumlardan biri, kıdemli İspanyol gazeteci Javier Martinez-Brocal’dan geldi. Brocal,  "Papa 14. Leo, diyalogu ve iş birliğini savunmak istiyor. Bu yüzden çatışma değil, barış arayacak. Türkiye ziyareti bunun en net göstergesi olacak" dedi.

Öte yandan Amerikalı Kardinal Robert Francis Prevost’un Papa olarak seçilmesinin ardından gelen bu ziyaret, yeni dönemin barış ve anlayış odaklı olacağının sinyali olarak görülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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