12 bin 500 TL destek ödemesi başladı: Başvuru için şartlar belli oldu!

Başvurular yalnızca dijital ortamda, e-Devlet üzerinden alınıyor. Vatandaşlar sisteme kendi şifreleriyle giriş yaparak “Sosyal Yardım Başvuru” hizmeti üzerinden işlemlerini kolayca tamamlayabiliyor. Fiziksel evrak teslimi ya da kuruma gitme zorunluluğu bulunmuyor. Böylece süreç hem hızlı hem de pratik şekilde yürütülüyor.

Destek ödemesi, başvuran kişinin hane geliri ve birey sayısına göre değerlendirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Öncelikli gruplar arasında yaşlılar, engelliler, kronik hastalar, eşini kaybetmiş kadınlar ve işsiz bireyler yer alıyor. Sistem, başvuru sahibinin sosyal ve ekonomik durumunu otomatik olarak analiz ederek uygunluk kontrolünü gerçekleştiriyor.

Başvuru sırasında herhangi bir belge sunulması gerekmiyor; yalnızca bilgilerin kontrol edilip onaylanması yeterli. Başvuru sonuçları genellikle 5 ila 10 iş günü içinde açıklanıyor. Hak sahiplerine ödemeler PTT aracılığıyla ya da IBAN numaralarına yapılacak.