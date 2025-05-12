Gök gürültülü sağanak geliyor: İstanbul için yeni tarih belli oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre, İstanbul’da yeniden gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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Yağışların başlayacağı tarih netleşti. İşte İstanbul’da yağmurun beklediği gün:
12 Mayıs 2025 Pazartesi
⛅ Parçalı bulutlu
13 Mayıs 2025 Salı
🌬 Rüzgarlı
14 Mayıs 2025 Çarşamba
⛅ Parçalı bulutlu
15 Mayıs 2025 Perşembe
⛅ Parçalı bulutlu
16 Mayıs 2025 Cuma
🌩 Gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji kaynaklarına göre, 16 Mayıs Cuma günü İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültüsü etkili olacak. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması isteniyor.