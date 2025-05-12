Gök gürültülü sağanak geliyor: İstanbul için yeni tarih belli oldu

Yağışların başlayacağı tarih netleşti. İşte İstanbul’da yağmurun beklediği gün:

12 Mayıs 2025 Pazartesi

⛅ Parçalı bulutlu

13 Mayıs 2025 Salı

🌬 Rüzgarlı

14 Mayıs 2025 Çarşamba

⛅ Parçalı bulutlu

15 Mayıs 2025 Perşembe

⛅ Parçalı bulutlu

16 Mayıs 2025 Cuma

🌩 Gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji kaynaklarına göre, 16 Mayıs Cuma günü İstanbul genelinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültüsü etkili olacak. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması isteniyor.