Sağanak ve yıldırımlar ölüm getirdi: 13 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş’te şiddetli hava koşulları can almaya devam ediyor. Başkent Dakka merkezli Channel 24 televizyonunun haberine göre, ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen yıldırım çarpmaları sonucu biri çocuk olmak üzere toplam 13 kişi yaşamını yitirdi.

Kishoreganj ve Brahmanbaria bölgelerinde yıldırım isabet eden 9 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, Chapaiwabganj, Naogaon, Sherpur ve Habiganj bölgelerinde de birer can kaybı yaşandı.

METEOROLOJİDEN UYARI: YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Bangladeş Meteoroloji Dairesi (BMD), başkent Dakka da dahil olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde sağanak yağışların ve gök gürültülü fırtınaların süreceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, özellikle açık arazide çalışanların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Yıldırımların en çok tarım alanlarında etkili olduğunu belirten "Save the Society and Thunderstorm Awareness Forum" Başkanı Kabirul Bashar, yıldırım nedeniyle hayatını kaybedenlerin %70’inden fazlasının tarım işçileri olduğunu açıkladı. Bu durum, kırsal alanlarda güvenlik önlemlerinin yetersizliğini gözler önüne seriyor.

Bangladeş, yıldırım çarpmalarının en çok can aldığı ülkeler arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, ülkede yıldırım çarpması sonucu her yıl ortalama 300 kişi yaşamını yitiriyor. 2023 yılında bu sayı 297 olarak kayıtlara geçerken, yalnızca 2024’ün ilk dört ayında (Ocak-Nisan) 67 kişi hayatını kaybetti.