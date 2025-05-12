Sağanak ve yıldırımlar ölüm getirdi: 13 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'in çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve fırtınalar, yıldırım facialarını beraberinde getirdi. Tarım işçilerini hedef alan yıldırımlar sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sağanak ve yıldırımlar ölüm getirdi: 13 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Bangladeş’te şiddetli hava koşulları can almaya devam ediyor. Başkent Dakka merkezli Channel 24 televizyonunun haberine göre, ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen yıldırım çarpmaları sonucu biri çocuk olmak üzere toplam 13 kişi yaşamını yitirdi.

Kishoreganj ve Brahmanbaria bölgelerinde yıldırım isabet eden 9 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, Chapaiwabganj, Naogaon, Sherpur ve Habiganj bölgelerinde de birer can kaybı yaşandı.

METEOROLOJİDEN UYARI: YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Bangladeş Meteoroloji Dairesi (BMD), başkent Dakka da dahil olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde sağanak yağışların ve gök gürültülü fırtınaların süreceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, özellikle açık arazide çalışanların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Yıldırımların en çok tarım alanlarında etkili olduğunu belirten "Save the Society and Thunderstorm Awareness Forum" Başkanı Kabirul Bashar, yıldırım nedeniyle hayatını kaybedenlerin %70’inden fazlasının tarım işçileri olduğunu açıkladı. Bu durum, kırsal alanlarda güvenlik önlemlerinin yetersizliğini gözler önüne seriyor.

Bangladeş, yıldırım çarpmalarının en çok can aldığı ülkeler arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, ülkede yıldırım çarpması sonucu her yıl ortalama 300 kişi yaşamını yitiriyor. 2023 yılında bu sayı 297 olarak kayıtlara geçerken, yalnızca 2024’ün ilk dört ayında (Ocak-Nisan) 67 kişi hayatını kaybetti.

Kuaför salonunda zehirlenme paniği: 13 kadın hastaneye kaldırıldıKuaför salonunda zehirlenme paniği: 13 kadın hastaneye kaldırıldıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

bangladeş
Günün Manşetleri
17 ilde dev dolandırıcılık operasyonu
Terör örgütü PKK kendini feshetti
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek!
Ulusal Kanal için yeni yol haritası
'Geçinemiyoruz, yem fiyatına yetişemiyoruz’
Zelenskiy ya masaya oturacak ya da Türkiye’yi kaybedecek
Meteoroloji yarın için uyardı
5 zincir markete fahiş fiyat cezası
Doğum yapanın borcu silinebilir
Dört ayda 369 bin sürücüye ceza
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor
Terör örgütü PKK kendini feshetti Terör örgütü PKK kendini feshetti
17 ilde dev dolandırıcılık operasyonu 17 ilde dev dolandırıcılık operasyonu
AK Parti'den PKK açıklaması AK Parti'den PKK açıklaması