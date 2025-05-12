PKK’nın fesih kararı dünya basınında: Tarihi bir dönüm noktası

Uluslararası medya kuruluşları, kararı bölgesel dengeleri değiştirebilecek önemde bir adım olarak yorumladı.

Fransız Le Monde gazetesi, haberi “PKK, Türkiye'nin güneydoğusunda süregelen kardeş kavgasına son verme isteğini duyurdu” ifadesiyle verirken; Rusya’nın resmi ajansı TASS, gelişmeyi “PKK, demokratik siyaseti benimseyerek kendini feshediyor” başlığıyla duyurdu.

İran’ın devlet ajansı IRNA, alınan kararı “tarihi” olarak nitelendirirken, Amerikan The Washington Post gazetesi kararı “Barış girişimi kapsamında atılmış önemli bir adım” olarak değerlendirdi.

Bloomberg ajansı ise kararı, “40 yıllık savaş sona erdi” başlığıyla servis etti. New York Times ise fesih kararının sadece Türkiye’yi değil, Suriye’deki Kürt silahlı grupları da etkileyebileceğini belirterek, bunun bölgesel güç dengelerini ciddi biçimde değiştirebileceğine dikkat çekti.