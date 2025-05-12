Trump’tan Çin’e geri adım: Gümrük vergilerinde sert düşüş

İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşen iki günlük görüşmelerin ardından ABD ve Çin, karşılıklı olarak gümrük vergilerini düşürme kararı aldı.

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Trump’tan Çin’e geri adım: Gümrük vergilerinde sert düşüş
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Görüşmeler sonucunda ABD, Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan yüzde 145'lik vergiyi 90 gün süreyle yüzde 30’a indirdi. Çin de aynı şekilde ABD ürünlerine yönelik yüzde 125 olan gümrük vergisini yüzde 10’a çekti.

Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Pazar günü yaptığı açıklamada, Cenevre’deki üst düzey ekonomik ve ticari toplantıların önemli ilerlemelere sahne olduğunu, tarafların birçok konuda ortak noktada buluştuğunu belirtti.

Ayrıca iki ülke, ticari ilişkileri daha düzenli yürütmek amacıyla kalıcı bir diyalog mekanizması kurma konusunda da anlaştı.

Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde agresif ticaret politikaları izlemiş ve 75 ülkeye yönelik gümrük tarifelerini artırmıştı. Ancak son gelişmeyle birlikte Çin’e uygulanan oranlar önemli ölçüde düşürüldü.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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