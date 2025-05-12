Baba-kız hikayeleri herkesi etkilemişti: "Ayla" hayatını kaybetti!

"Ayla" filmiyle hayatı beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim Eunja, zatürre nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Baba-kız hikayeleri herkesi etkilemişti: "Ayla" hayatını kaybetti!
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Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Kim, bir süredir Incheon yakınlarındaki Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu. Son dönemde demans teşhisi konulan Kim Eunja, yeniden zatürreye yakalanarak dün yaşamını yitirdi.

Türkiye’ye duyduğu sevgiyi son anlarına kadar sürdüren Kim, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği tarafından sık sık ziyaret ediliyordu.

Vefat haberinin ardından Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evine giderek Kim Eunja’nın ailesine taziyelerini iletti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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