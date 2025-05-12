Altının kilogram fiyatı düşüşte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 3,2 değer kaybederek 4 milyon 56 bin liraya geriledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altının kilogram fiyatı düşüşte
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Gün içinde en düşük 4 milyon 50 bin lira, en yüksek 4 milyon 137 bin lira seviyeleri görüldü. Cuma gününü 4 milyon 192 bin liradan kapatan altının kilogram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başladı.

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyar 273 milyon 211 bin 979 lira olurken, işlem miktarı 1.305,44 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 5 milyar 455 milyon 442 bin 993 liraya ulaştı.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti olarak sıralandı.

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