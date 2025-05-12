Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta çifte zam!

Geçtiğimiz hafta motorine yapılan indirim pompaya yansıdı. Araç sahipleri, yeni haftaya girerken akaryakıt fiyatlarının nasıl şekilleneceğini merak ediyordu. Şimdi ise kötü haber geldi: benzine ve motorine zam geliyor!

Benzine ve motorine zam geliyor!

Yarın benzine 1,50 TL, 15 Mayıs Perşembe günü ise motorine 1,30 TL zam yapılacak.

İstanbul'daki Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin: 45,18 TL

Motorin: 44,1 TL

LPG: 27,39 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 45,03 TL

Motorin: 43,98 TL

LPG: 26,79 TL

Diğer Şehirlerdeki Akaryakıt Fiyatları

Ankara:

Benzin: 45,79 TL

Motorin: 44,91 TL

LPG: 27,29 TL

İzmir:

Benzin: 46,15 TL

Motorin: 45,25 TL

LPG: 27,24 TL