Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta çifte zam!

Geçtiğimiz hafta motorine indirim yapılmıştı! Ancak bu kez çifte zam geliyor. Benzin ve motorine zam haberi araç sahiplerini şimdiden endişelendirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta çifte zam!
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Geçtiğimiz hafta motorine yapılan indirim pompaya yansıdı. Araç sahipleri, yeni haftaya girerken akaryakıt fiyatlarının nasıl şekilleneceğini merak ediyordu. Şimdi ise kötü haber geldi: benzine ve motorine zam geliyor!

Benzine ve motorine zam geliyor!

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta çifte zam! - Resim : 1

Yarın benzine 1,50 TL, 15 Mayıs Perşembe günü ise motorine 1,30 TL zam yapılacak.

İstanbul'daki Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası:

Benzin: 45,18 TL
Motorin: 44,1 TL
LPG: 27,39 TL
Anadolu Yakası:

Benzin: 45,03 TL
Motorin: 43,98 TL
LPG: 26,79 TL
Diğer Şehirlerdeki Akaryakıt Fiyatları
Ankara:

Benzin: 45,79 TL
Motorin: 44,91 TL
LPG: 27,29 TL
İzmir:

Benzin: 46,15 TL
Motorin: 45,25 TL
LPG: 27,24 TL

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