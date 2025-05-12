Cumhuriyet Kadınları'ndan çağrı: "Belediye bu hatadan dönmeli"

Keçiören Belediyesi’nde yaklaşık 200 emekçi işten çıkarıldı, 600 çalışanın ise görev yeri değiştirildi. Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), emekçilere yönelik bu uygulamalara tepki göstererek, “hatalardan dönün” çağrısı yaptı.

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Cumhuriyet Kadınları'ndan çağrı: "Belediye bu hatadan dönmeli"
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CKD'den yapılan açıklamada, görev değişikliklerinin nitelik ve sağlık durumları gözetilmeden yapıldığı, emekçilerin yıldırılmak istendiği belirtildi. Dernek, belediyenin bir yandan masa başı için yeni personel alımı yaparken diğer yandan mevcut çalışanları cezalandırıcı uygulamalara maruz bıraktığını ifade etti.

“Belediye, niteliklerine uygun olmayan görevlendirmelerle emekçileri yıldırmaya çalışıyor. İşe birkaç dakikalık geç kalma durumunda bile tutanak tutulup, tazminatsız işten çıkarma yoluna gidiliyor.”
Cumhuriyet Kadınları Derneği, işten çıkarmaların "personel fazlası" bahanesiyle başladığını, baskı ortamı nedeniyle birçok çalışanın istifaya zorlandığını kaydetti.

“İstihdam fazlası denilerek işten çıkarılan emekçilerin yerine yeni alımlar yapılması, bu gerekçenin samimiyetsizliğini ortaya koymaktadır.”

CKD Genel Başkanı Tülin Oygür, çoğu uzun yıllar görev yapan 600 çalışanın görev yerinin değiştirildiğine dikkat çekerek, özellikle kadın çalışanlara yönelik uygulamalara tepki gösterdi. Oygür, temizlik görevlerinde çalışan kadınların sağlık durumlarının dikkate alınmadan sokak süpürme, park ve tuvalet temizliği gibi işlerde görevlendirildiğini vurguladı.

“Hamile kadınlar ve ciddi sağlık sorunu olanlar, Park Bahçeler Müdürlüğü gibi ağır iş kollarına gönderiliyor. Bu kabul edilemez.”

Oygür, belediye yönetimine çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Çalışanlara yönelik baskı ve yıldırma politikalarına son verilmeli. Belediyeler, emekçilere karşı uyguladıkları yanlış kararlardan derhal geri dönmelidir.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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