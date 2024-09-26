Prof. Dr. Süleyman Pampal o bölgeyi uyardı: "Büyük deprem bekliyoruz"

Türkiye'yi derinden sarsan, 11 ilde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin henüz yaraları sarılamamışken, uzmanlar Bitlis'teki depremin daha büyük bir depremin habercisi olduğunu söyledi.

CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Bölgede daha büyük deprem olacak yerler var. Ama bu deprem için (Bitlis'teki 4,7'lik deprem) beklenen büyük depremin uyarıcısı diyebiliriz." dedi.

Son günlerde bu bölgede gerçekleşen depremlere dikkat çeken Pampal, şu uyarılarda bulundu:

6 Şubat depremlerinden sonra Arap levhası hareket etti. Afrika levhası, Anadolu ve Arap levhalarının sınır bölgesinde meydana geldi.

Hakkari deprem beklediğimiz bir yer

Bu biraz Van'ın batısında. Buranın doğusunda Hakkari malum bizim deprem beklediğimiz bir yer.

Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu'nun kesiştiği bölgede fay var. Yine her an büyük bir deprem üretebilecek bir fay.

Uyarıcı bir deprem

Bu bölgedeki depremler maalesef bizi kaygılandırıyor. Uyarıcı bir deprem. Bölgede büyük beklenti olan faylar var.