Şoke edici keşif: Kara deliğin içinde yaşıyor olabiliriz!

Günümüzde evrenin yapısına dair pek çok soru hala cevapsızken, Kansas Eyalet Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, bu sorulara yeni bir boyut kazandırdı. Araştırmacılar, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde ettikleri verilerle, 263 galaksinin dönüş yönünü incelediler. Sonuçlar, evrenimizin bir kara deliğin içinde olabileceğine dair şüpheleri arttırdı. Galaksilerin çoğunun aynı yönde döndüğü tespit edildi. Bu, evrenin izotropik olduğu ve her iki yönde eşit sayıda galaksinin olması gerektiği eski teorilerle çelişiyor.

Haber Global'e göre, Kansas Eyalet Üniversitesi'nden bilgisayar bilimleri doçenti Lior Shamir, bu bulgunun nedenini açıklamak için iki temel olasılık sundu. Bunlardan biri, evrenin dönerek doğmuş olabileceği teorisi. Bu teori, kara delik kozmolojisi ile uyumlu. Kara delik kozmolojisi, Samanyolu'nun ve evrenimizdeki diğer tüm galaksilerin dev bir kara deliğin içinde yer aldığını öne sürüyor. Bu yaklaşım, evrenin başlangıcı olarak kabul edilen Büyük Patlama fikrine de meydan okuyor. Kara deliğin, farklı bir evrenin sınırlarını oluşturması olasılığı ise çoklu evren teorisi için kapı aralıyor.

Araştırma, galaksilerin saat yönünde döndüğü bulgusunun bir başka açıklaması olabileceğini de ortaya koyuyor. Samanyolu'nun dönüş hızındaki değişikliklerin bu durumu etkileyebileceği belirtiliyor. Eğer bu doğruysa, evrenin genişleme oranları ve mesafe ölçümleri üzerine yapılacak çalışmalar için yeniden kalibrasyon gerekecek. Shamir, "Derin evrenin mesafelerini doğru ölçebilmek, galaksiler ve evren hakkındaki pek çok çözülmemiş soruyu aydınlatabilir" diyor.

Henüz kesin bir kanıt elde edilmemiş olsa da, araştırmacılar evrenin bir kara deliğin içi olabileceği fikrini daha geniş bir kitleye tanıttı. Kara deliklerin diğer evrenlerin sınırları olabileceği ihtimali ise çoklu evren düşüncesine olan ilgiyi artırıyor.