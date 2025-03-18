Kıbrıs adası açıklarında facia: Suriyeli göçmenleri taşıyan tekne battı

Kıbrıs Adası'nın Greko Burnu açıklarında bir tekne batması sonucu 7 Suriyeli göçmen hayatını kaybetti. Tekne, Suriyeli düzensiz göçmenleri taşıyordu ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki KKTC’nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) tarafından bildirilen olayda, göçmenlerin çoğunun hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Olayın ardından Güney Kıbrıs Arama, Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda, batmakta olan tekneden 2 göçmen sağ olarak kurtarıldı. Ancak teknedeki 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Liman ve deniz polisi ekiplerinin katıldığı çalışmalarda, kaybolan diğer göçmenleri bulmak amacıyla arama-kurtarma operasyonu devam ediyor.

TEKNEDE 21 KİŞİ VARDI

Kurtarılan 2 kişinin verdiği ifadeye göre, teknede toplam 21 düzensiz göçmen bulunuyordu. Teknenin batması sonucu kaybolan diğer göçmenlerin akıbeti hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Arama-kurtarma ekipleri, kayıp kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.