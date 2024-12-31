Son zamanlarda artan uçak kazalarının sebebi ne? Schumann Rezonansı ve uçak kazalarının gizemli bağlantısı

Son günlerde dünyanın dört bir yanından irili ufaklı uçak kazası haberleri geliyor. Birçok insan kazalardaki artışın sebebini sorguluyor. İşte onlardan bir tanesi de Schumann Rezonansı. Schumann Rezonansındaki düzensizlikler uçak kazalarına neden olur mu?

Son zamanlarda artan uçak kazalarının sebebi ne? Schumann Rezonansı ve uçak kazalarının gizemli bağlantısı
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Son günlerde dünyanın dört bir yanından irili ufaklı uçak kazası haberleri geliyor. Son 1 haftada 4 uçak kazası yüz binlerce insanı endişelendirdi. Birçok insan kazalardaki artışın sebebini sorguluyor. Çeşitli teoriler ortaya atılıyor. İşte onlardan bir tanesi de Schumann Rezonansı. Schumann Rezonansındaki düzensizlikler uçak kazalarına neden olur mu?

Schumann Rezonans sapması uçak kazalarını tetikledi mi?

Schumann Rezonansı, Dünya ile atmosferindeki iyonosfer arasında oluşan doğal elektriksel osilasyonlardır. Bu rezonans, 7.83 Hz frekansında bir temel titreşim ile başlamaktadır ve bu frekans, gezegenin elektriksel “kalp atışı” olarak kabul edilir. Ayrıca, bu rezonans, çeşitli hava olayları, jeomanyetik fırtınalar ve atmosferik değişikliklerle etkilenebilir.  

Schumann Rezonansı hakkında teknik bir inceleme

Son zamanlarda, özellikle Schumann Rezonansındaki düzensizlikler, bazı araştırmacılar tarafından uçak kazaları ile ilişkilendirilmiştir. İddialara göre, bu rezonans sapmaları, uçakların navigasyon sistemlerini ve pilotların algılarını etkileyebilir. Schumann Rezonansı’nın değişkenliği, manyetik alanlarda ve atmosferde anormalliklere yol açarak, hava koşullarında belirsizlik yaratabilir. Bu durum, uçakların yön bulma ve stabilite sağlama süreçlerinde zorluklara yol açabilir.

Ancak, şu an için Schumann Rezonans sapmaları ve uçak kazaları arasındaki ilişkiyi doğrulayan somut bir bilimsel bulgu bulunmamaktadır. Yine de, bu teoriler, özellikle küresel iklim değişiklikleri ve doğal felaketler konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini gösteriyor.

Son zamanlarda artan uçak kazalarının sebebi ne? Schumann Rezonansı ve uçak kazalarının gizemli bağlantısı - Resim : 1

Dünya genelinde 2024'te yaşanan uçak kazaları

2024 yılının istatistiklerine göre dünya genelinde her 3 milyon uçuşta bir görülen ölümcül kaza oranını aştığı görülüyor.  Bu artış, havacılık endüstrisinin güvenlik protokollerini ve bakım standartlarını yeniden değerlendirmesi gerektiği konusunda bir uyarı olarak algılanıyor. Kazaların artışında, pandemi sonrası artan uçuş trafiğinin de etkisi olabilir.

Son zamanlarda artan uçak kazalarının sebebi ne? Schumann Rezonansı ve uçak kazalarının gizemli bağlantısı - Resim : 2

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