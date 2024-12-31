Flash TV, Halk TV'yi dolandırdı mı?

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber’i satın alma sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, satın alma bedelini ödemelerine rağmen kanalın devrinin gerçekleşmediğini ifade etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Flash TV, Halk TV'yi dolandırdı mı?
Yayınlanma:

Mahiroğlu, Flash Haber Yönetim Kurulu Başkanı’nın Ankara’da tehdit ve baskıya maruz kaldığını belirtti ve bu nedenle devir işlemlerinin tamamlanamadığını söyledi.

Ödenen paranın da henüz iade edilmediğini açıklayan Mahiroğlu, yaşananların şeffaflıktan uzak olduğunu vurguladı:

"25 Kasım’da Flash Haber’in Halk TV ailesine katıldığını duyurmuştum. Bazı haber sitelerinde Flash Haber’i almaktan vazgeçtiğimiz yönünde haberler çıktı. Böyle bir şey bizim açımızdan sözkonusu değildir. Peki ne oldu? Satış sürecinde; şirket incelemesi ve devir süreçleri belli tarihlere bağlanarak her aşamayı tarif eden birkaç protokol imzalanmış, avukatlar huzurunda ödeme de yapılmıştır. Karşılıklı imza altına alınan bu protokollere binaen devir işlemlerinin en geç 30 Kasım 2024’te yapılması gerekiyordu. Ödeme yapıldıktan 3 gün sonra satış sürecinde herhangi bir sorun görülmediğinden Flash Haber’in Yönetim Kurulu Başkanı ile de konuşulup bir açıklama kaleme alınmış, O’nun da onayıyla Flash Haber’in Halk TV ailesine katıldığı duyurulmuştur. Protokol gereği 30 Kasım 2024’te avukatımız karşı taraf avukatlarına hisse devri için yazılı çağrı yapmasına rağmen muhataptan herhangi bir cevap alınamamıştır. Flash Haber Yönetim Kurulu Başkanı’na telefonla ulaşılıp, avukatların yazılı çağrımıza neden cevap vermediği sorulduğunda, “2 gün süresince Ankara’da görüşmeler yaptığını, çeşitli tehdit ve baskılara maruz kaldığını” aktarmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir kurumunun tenezzül etmeyeceği inanılması güç iddialar ileri sürerek bugüne kadar hisse devrinden imtina etmiştir. Ödemenin iadesi istendiğinde ise yapılan protokollere, hukuka ve ticari ahlaka aykırı olarak ödemeyi yapamayacağını bildirmiştir. Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde protokollere aykırı olarak “hisse devri veya para iadesini yapmamasının arkasında ne yatıyor veya bu gücü nereden alıyor?” sorusunu sormadan edemiyoruz. Flash Haber Yönetim Kurulu Başkanı’nı, telefonda anlattığı inanılması güç iddiaların arkasına saklanmak yerine para iadesi ya da hisse devrini acilen yapmaya çağırıyoruz."

Doğu Perinçek'ten yeni yıl mesajı: "Zorluklardan güneş üretmeye çağırıyoruz"Doğu Perinçek'ten yeni yıl mesajı: "Zorluklardan güneş üretmeye çağırıyoruz"Siyaset
Yurtdışına çıkacaklar dikkat! Yeni dönem yarın başlıyorYurtdışına çıkacaklar dikkat! Yeni dönem yarın başlıyorEkonomi
halk tv flash tv dolandırma
Günün Manşetleri
"Zorluklardan güneş üretmeye çağırıyoruz"
Sözde sorumlu artık etkisiz
57 ilde 536 şüpheli yakalandı
Çalışanların günlük yemek ve ulaşım bedeli belli oldu
Bakan Yerlikaya 21 günde ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Vatan Partisi açılımcıları uyardı
MİT'ten terör örgütlerine ağır darbe
Sivas'ta şiddetli deprem
Erdoğan ile Al Nahyan telefonda görüştü
Milli Eğitim Bakanlığından "karne" ile ilgili yeni açıklama
Çok Okunanlar
Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri
Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama! Sivas depremi sonrası Naci Görür'den önemli açıklama!
Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Mevduat faizlerine güncelleme: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Ankara'da yılbaşı kutlayacaklar dikkat! Ankara'da yılbaşı kutlayacaklar dikkat!
Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı!